Nieuwe corruptieklacht tegen Braziliaanse president

Procureur-generaal Rodrigo Janot beschuldigt Temer van criminele banden en het belemmeren van de rechtsgang, blijkt uit persmededeling van de openbare aanklager. In een reactie wijst het staatshoofd de nieuwe beschuldigingen van de hand. 'Deze tweede aanklacht zit vol absurditeiten', zegt Temer. Janot 'blijft onverantwoord gedrag vertonen om zijn eigen fouten te verbergen.'

De verdediging van Temer heeft al geprobeerd om de procureur-generaal te wraken in het onderzoek wegens 'obsessieve vervolging', maar het Braziliaanse hooggerechtshof besliste woensdag unaniem om dat verzoek af te wijzen. 'Er is niet de minste twijfel over de manier waarop het dossier wordt gevoerd. Daarom verwerpt het hof het beroep unaniem', luidde het.

In juni werd Temer nog beschuldigd van het aanvaarden van smeergeld in ruil voor het verlenen van gunsten aan J&F, het bedrijf boven de Braziliaanse vleesverwerker JBS.

Net zoals de eerste keer zal het Braziliaanse congres ook nu de immuniteit van Temer ongedaan moeten maken. Dit vereist een tweederdemeerderheid. Het ziet er echter niet naar uit dat dit zal gebeuren want de conservatieve Temer heeft ruim voldoende steun in het parlement. In augustus voorkwamen de parlementsleden na een marathonzitting nog dat Temer voor de rechter moet verschijnen.