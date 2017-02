Nieuwe ceo ExxonMobil pleit voor CO2-taks

"Ik vind, samen met mijn bedrijf, dat de klimaatrisico's actie vereisen", schrijft Darren Woods in een bericht op de blog van ExxonMobil. "We zullen allemaal moeten samenwerken - het bedrijfsleven, overheden en consumenten - om betekenisvolle vooruitgang te boeken."

De Exxon-ceo laat zich positief uit over het klimaatakkoord van Parijs: "De toezeggingen die vorig jaar bij het Akkoord van Parijs gedaan zijn, creëren voor alle landen een effectief kader om de toenemende uitstoot aan te pakken."

Eerder deze maand kwamen een aantal prominente Republikeinen al met een plan voor een CO2-taks.

Uitstoot verminderen

Woods pleit onder meer voor een CO2-taks. "Een uniforme CO2-prijs die consequent in de hele economie wordt toegepast, is een zinvolle manier om de uitstoot te verminderen. Een optie die door de beleidsmakers wordt besproken, is een nationale inkomsten-neutrale CO2-taks.

"Die kan aanzetten tot een grotere energie-efficiëntie en een gebruik van CO2-arme opties, zonder de economie verder te belasten, en markten ook stimuleren om bijkomende CO2-arme energie-oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen."

Donald Trump

Woods kwam vorige maand aan het hoofd van ExxonMobil. Hij vervangt Rex Tillerson, die minister van Buitenlandse Zaken werd in de regering van Amerikaans president Donald Trump.

President Trump zelf liet al verstaan dat hij af wil van het Akkoord van Parijs.

ExxonMobil ligt al een tijd zwaar onder vuur omdat het een van de oliebedrijven is die al begin jaren tachtig op de hoogte was van het verband tussen fossiele brandstoffen en de klimaatverandering.

(IPS)