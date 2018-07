Nieuwe Britse brexitminister wil intensere onderhandelingen met de Europese Unie

'Zoals Michel zei: de klok tikt verder. Ik kijk ernaar uit om de onderhandelingen te intensifiëren en ervoor te zorgen dat we ons in de best mogelijke situatie bevinden om het best mogelijke akkoord te bereiken', zo verklaarde Dominic Raab. Raab werd vorige week benoemd als opvolger van David Davis, die opstapte uit onvrede met de keuze van premier Theresa May voor een zachtere brexit.

Europees onderhandelaarMichel Barnier wees erop dat er binnen dertien weken een terugtrekkingsakkoord op tafel moet liggen waarin de voorwaarden van de boedelscheiding worden vastgelegd, met onder meer een werkbare oplossing voor de Ierse grenskwestie. 'Dat is een zaak van grote urgentie', aldus Barnier. Daarnaast moeten beide partijen het ook eens raken over een politieke verklaring waarin de krijtlijnen van de toekomstige relaties worden geschetst.

De Fransman wil een ambitieus vrijhandelsakkoord en een nauwe veiligheidssamenwerking. 'Dat is belangrijker dan ooit, gezien de geopolitieke context.' De Britse regering publiceerde onlangs een witboek met haar visie op de toekomstige relaties.

De publicatie vormde de aanleiding voor het ontslag van Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Beide harde brexiteers betoogden dat hun land te afhankelijk van de Europese Unie zou blijven. Het witboek stoot echter ook in Europa op scepsis, onder meer omdat de Britten het vrije verkeer van goederen willen behouden, maar niet voor diensten. Vrijdag zal Barnier de stand van de onderhandelingen toelichten op een bijeenkomst met de bevoegde ministers van de 27 lidstaten.