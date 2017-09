Nieuwe arrestatie in verband met aanslag Catalonië

Het gaat om een 24-jarige man die in Spanje leeft. Hij had nauwe banden met meerdere leden van de cel die de aanslagen heeft gepleegd, in het bijzonder met imam Abdelbaki Es Satty die als het brein ervan geldt, aldus het ministerie in een communiqué.

De verdachte zou hem zijn identiteitspapieren hebben uitgeleend om waterstofperoxide, een essentiële component voor het vervaardigen van 100 kilo TATP, een artisanaal explosief dat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) dikwijls gebruikt, te kopen.

De ingrediënten zijn in de handel te koop. Bovendien heeft hij volgens de eerste elementen van het onderzoek de daders voertuigen bezorgd om die componenten te vervoeren. Twee leden van de cel, onder wie de imam, zijn omgekomen bij de accidentele ontploffing van hun atelier Alcanar, in het zuiden van Catalonië.

De door IS opgeëiste aanslagen hebben aan zestien mensen het leven gekost en hebben er nog eens meer dan 120 verwond. De politie heeft zes van de veronderstelde terroristen gedood. Twee anderen, onder wie een overlevende van de explosie in Alcanar, vertoeven in voorlopige hechtenis in afwachting van hun proces in Madrid. Nog eens twee zijn onder toezicht op vrije voeten.