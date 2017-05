Nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Israël treedt officieel aan

Enkele dagen voor het bezoek aan het Midden-Oosten van president Donald Trump is de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, officieel aan zijn job begonnen. Hij overhandigde dinsdag in Jeruzalem zijn geloofsbrieven aan president Reuven Rivlin. "Het is tijd dat de hele wereld Jeruzalem als de officiële hoofdstad van de staat Israël erkent", zei Rivlin.

Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei na de ontmoeting met Friedman: "We hebben over de vriendschap tussen onze beide landen gepraat en ik heb hem gezegd dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem moet verhuizen, en ook alle andere ambassades".

Friedman wordt beschouwd als een voorstander van het Israëlische nederzettingenbeleid en had na zijn benoeming gezegd dat hij ervan uitgaat dat hij binnenkort in Jeruzalem aan de slag zal gaan. De door Donald Trump beoogde verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem is inmiddels echter weer in vraag gesteld.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei zaterdag dat Trump de verhuis nog bestudeert. Hij wil eerst uitzoeken welke gevolgen een dergelijke stap op het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen zou hebben. De Palestijnen willen in het Arabische oostelijke deel van de stad, die Israël sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 bezet en later heeft geannexeerd, de hoofdstad van een onafhankelijke staat uitroepen. Israël maakt echter aanspraak op de hele stad.

Het definitieve politieke statuut van Jeruzalem moet in de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen vastgelegd worden. Een wet van het Amerikaanse Congres uit 1995, die een verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem verordent, is tot dusver door geen enkele president omgezet.

De deadline wordt sindsdien alle zes maanden verlengd en loopt op 1 juni af. Verwacht wordt dat ook Trump een nieuwe verlenging zal ondertekenen. Trump bezoekt in de marge van zijn reis naar het Midden-Oosten begin volgende week ook Israël en de Palestijnse gebieden.