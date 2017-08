Nieuwe aanhouding wegens terreurdreiging rond concert in Rotterdam

Het is de tweede aanhouding in het dossier rond de terreurdreiging van gisterenavond in Rotterdam. Gisterenavond werd de Spaanse bestuurder van een bestelwagen, aangehouden op de Mijnsherenlaan nadat hij heen en weer reed in die Rotterdamse straat. De man bleek bovendien ook enkele gasflessen in zijn bestelwagen te hebben liggen. Uiteindelijk bleek hij niks te maken met de terreurdreiging en is hij ondertussen alweer op vrije voeten.

Gisterenavond werd in de buurt van Maassilo een concert van de Amerikaanse band Allah-Las was afgelast wegens de terreurdreiging nadat de politie een tip hadden ontvangen van hun Spaanse collega's. De waarschuwing van die dreiging kwam er nadat afgelopen week enkele aanslagen plaatsvonden in Catalonië. De bandleden van de groep Las Allahs werden onder politiebegleiding weggevoerd.