Nieuw-Zeelandse premier bevalt als eerste regeringsleider in bijna 30 jaar tijdens mandaat

Jacinda Ardern, de 37-jarige premier van Nieuw-Zeeland, is vandaag bevallen van een meisje. Ze is de eerste regeringsleider in bijna 30 jaar die tijdens haar mandaat bevalt, na de Pakistaanse premier Benazir Bhutto die in 1990 ook een dochter ter wereld bracht.