Nieuw verkozen parlement in Catalonië voor het eerst bijeen

De plenaire zitting met de debatten over de voorgestelde minister-president moet dan tegen 31 januari beginnen.

Bij de door Madrid vastgelegde nieuwe verkiezingen van 21 december behaalden de separatistische partijen opnieuw de absolute meerderheid met 70 van de 135 zetels. Ze hebben dinsdagavond duidelijk gemaakt dat ze Carles Puigdemont opnieuw naar voren zullen schuiven als regeringsleider. Nochtans had de Spaanse premier Mariano Rajoy gewaarschuwd dat Catalonië onder voogdij van Madrid blijft staan als de separatistische leider probeert zijn regio vanuit ballingsoord Brussel te besturen.

'Als iemand die functie wil invullen, moet hij ook fysiek aanwezig zijn', klonk het maandag. Indien dat niet het geval is, blijft artikel 155 van de grondwet van kracht tot een nieuwe minister-president is gekozen. Dat is een kwestie van 'realiteit en gezond verstand'.

De waarschuwing van Rajoy valt net voor het Catalaans parlement woensdag voor het eerst bijeenkomt voor zijn constituerende vergadering. Puigdemont, wiens Democratische Convergentie van Catalonië (CDC) als grootste partij bij het separatistisch blok uit de bus kwam, wil zijn bevoegdheden terug. De partij heeft daarover ook een akkoord kunnen sluiten met de andere grote separatistische partij, het linkse Esquerra Republicana de Catalunya (ERC - 32 zetels).

Puigdemont wordt echter in eigen land vervolgd wegens rebellie, opruiing en verduistering van overheidsgeld. Indien hij terugkeert naar Spanje riskeert hij in voorlopige hechtenis geplaatst te worden. Hij wil zijn programma vanuit Brussel aan de afgevaardigden voorstellen per teleconferentie of zijn toespraak laten voorlezen door een andere verkozene van zijn partij.

De oppositie en de centrale regering in Madrid hebben al gezegd een dergelijke investituur aan te vechten voor de rechtbank.

Tijdens de constituerende vergadering moeten de afgevaardigden de parlementsvoorzitter en de leden van zijn bureau kiezen, het orgaan dat toezicht houdt op de uitvoering van de regels en dat de agenda bepaalt. Hoewel acht van hun zeventig afgevaardigden zich in het buitenland of in de gevangenis bevinden, zullen de separatisten wellicht de meerderheid en het parlementair bestuur kunnen behouden.

Het bureau moet de regulering van het parlement toepassen en in principe het advies van zijn juristen volgen, die maandag hadden gesuggereerd dat de rechtstreekse betrokkenen bij de investituur de zitting 'moeten bijwonen' om een parlementair debat mogelijk te maken, meer bepaald door 'verbale en rechtstreekse tussenkomsten'. Maar de separatistische parlementsleden negeerden in het verleden ook al hun advies.