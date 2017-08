Nieuw staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne van kracht

In het Oosten van Oekraïne is in de nacht van donderdag op vrijdag een nieuw staakt-het-vuren ingegaan, vanwege het begin van het nieuwe schooljaar op 1 september. De gevechten tussen de Oekraïense regeringstroepen en de pro-Russische separatisten hadden om middernacht plaatselijke tijd (23.00 uur Belgische tijd) stopgezet moeten worden, maar het is nog niet duidelijk of dat ook gebeurd is.

De beslissing rond de vernieuwing van het staakt-het-vuren werd genomen tijdens een vergadering van de Contactgroep voor Oekraïne, samengesteld uit vertegenwoordigers uit Kiev, Moskou en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Waarnemers van de OVSE hopen dat beide kampen in het conflict de zware wapens zullen neerleggen. Er waren in het verleden al verschillende wapenstilstanden voor Pasen, Kerstmis of het begin van het schooljaar, waarbij de gevechten na enkele dagen hernomen werden.

Op 24 juni waren de strijdende partijen al overeengekomen tijdens het oogstseizoen de wapens te laten zwijgen, en dat tot en met 31 augustus.

Bij het conflict zijn sinds 2014, toen Rusland de Krim annexeerde en in Oost-Oekraïne pro-Russische milities aan de macht kwamen, al meer dan 10.000 doden gevallen.