Nieuw Republikeins plan tegen Obamacare gaat kopje onder

Eerder hadden de Republikeinse senatoren Rand Paul en John McCain zich tegen het plan uitgesproken. Andere senatoren, zoals Ted Cruz, staan ook eerder negatief. De Republikeinen hebben een meerderheid van 2 in de Senaat, en aangezien de Democraten unaniem tegen zijn, is het project gedoemd.

Susan Collins, senator uit de staat Maine, zat al enkele dagen eerder aan de kant van neen dan van ja, maar nadat uit een becijfering van het Congressional Budget Office (CBO) bleek dat 'miljoenen' Amerikanen onder de nieuwe wet hun ziekteverzekering zouden verliezen, twijfelde ze niet langer.

'Ingrijpende hervormingen in het gezondheidsstelsel en de sociale zekerheid kunnen niet naar behoren uitgevoerd worden in een kort tijdsbestek', stelt ze in een mededeling. 'Vandaag komen we te weten dat er nu een vierde versie is van het Graham-Cassidy-voorstel (naar de sponsors van het wetsvoorstel Lindsey Graham en Bill Cassidy, red.), die even diep gebrekkig is als voorgaande versies.'

'De analyse van het CBO, hoewel onvolledig door het beperkte tijdsbestek, bevestigt dat deze wet een aanzienlijke negatieve impact zou hebben'.

Kiesbeloftes

De co-sponsor van het voorstel, Bill Cassidy, bevestigde na Collins' mededeling dat zijn voorstel nu van de baan is. 'Ja, dat klopt', verklaarde hij aan CNN.

In zijn voorstel werden beslissingen over gezondheidszorg grotendeels overgemaakt aan individuele staten, wat zou betekenen dat sommige staten veel zouden winnen en andere staten, zoals Californië, veel zouden verliezen.

Het is onduidelijk of de meerderheidsleider in de Senaat, Mitch McConnell, nog een stemming zal organiseren over het voorstel of nog met een alternatief op de proppen zal komen.

In juli werd een voorstel om de Affordable Care Act van vorig president Barack Obama in te trekken en te vervangen nog wel aan een stemming voorgelegd. In een dramatische tussenkomst kelderde John McCain toen dat voorstel. Het werd met 51 tegenstemmen weggestemd.

Vanaf oktober is volgens de regels van de Senaat een grotere meerderheid van 60 stemmen vereist om Obamacare weg te stemmen.

De afschaffing van Obamacare is al 7 jaar een centrale belofte van de Republikeinen. Ook Donald Trump had als presidentskandidaat van die afschaffing een centraal programmapunt gemaakt.

John McCain heeft de voorbije week opgeroepen om samen met Democraten, en zonder overdreven haast, een oplossing uit te werken voor de ziekteverzekering.