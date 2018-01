Nieuw boek geeft een ongeziene kijk in het presidentschap van Trump

Een nieuw, langverwachte boek over het presidentschap van Donald Trump brengt pittige details over de Amerikaanse president en zijn entourage naar buiten. Schrijver Michael Wolff , die naar eigen zeggen kind aan huis was in het Witte Huis, baseerde 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' op meer dan 200 interviews. Het boek komt pas volgende week dinsdag uit, maar de New York Magazine bracht alvast een voorpublicatie. Deze tien zaken trokken onze aandacht:

Volgens het boek verwachtte niemand in Trumps campagne om te winnen, zelfs de huidige president niet. Sterker nog, hij wou niet winnen. Iedereen in Trumps team zou de presidentiële campagne hebben gezien als springplank voor een politieke of televisiecarrière door bijna te winnen.

Ook Melania Trump wou niet dat haar man zou winnen. Toen op verkiezingsnacht bleek dat er een kans was dat haar man president zou worden, zou Melania hebben gehuild 'en niet van vreugde'. De woordvoerster van de presidentsvrouw ontkent deze aantijgingen echter en zegt dat 'het boek in de goedkope fictiesectie verkocht zal worden'.

Trumps ex-adviseur Steve Bannon noemt de ontmoeting van drie sleutelfiguren uit Trumps campagne met de Russen vorig jaar 'verraad' en 'onpatriottisch'. Zoon Donald Trump Jr., schoonzoon Jared Kushner en voormalig campagneleider Paul Manafort kregen bezwarende informatie over Hillary Clinton aangeboden door de Russische advocate Natalia Veselnitskaya. In plaats van de FBI te contacteren, zou uit emailconversatie blijken dat Donald Jr. maar al te graag op het aanbod inging. 'I love it', schreef hij.

'Zelfs als u niet vindt dat dit verraad, onpatriottisch of bad shit is - en ik vind dat het dat allemaal wel is - dan nog had de FBI onmiddellijk gebeld moeten worden', vindt Bannon.

Ivanka Trump wil de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten worden, schrijft Wolff. Ze zou daar zelfs met haar man Jared Kushner een deal over hebben gesloten.

De eerste 'moslimban' van Trump zou volgens Bannon opzettelijk op een vrijdagavond zijn afgekondigd om liberalen te provoceren en boos te maken zodat ze bij de luchthavens zouden kunnen komen protesteren.

Trump wou niet investeren in zijn eigen campagne. Bannon vroeg om 50 miljoen dollar om de campagne tussen september en de verkiezingsdag te overbruggen. Uiteindelijk zou Trump zijn campagne 10 miljoen dollar lenen, op voorwaarde dat hij zijn geld terug zou krijgen eens er genoeg geld werd ingezameld.

Trump voelt zich niet op zijn gemak in het Witte Huis, aldus Wolff. Hij had ruzie met het hoofd van de Secret Service omdat hij een slot op zijn slaapkamerdeur wil, maar de geheime dienst wil uit veiligheid altijd in de slaapkamer van de president kunnen geraken. Verder wil Trump dat niemand zijn tandenborstel aanraakt, uit angst om vergiftigd te worden.

De eerste zaterdag na de verkiezingen kwam een kleine groep sympathisanten bij Trump samen. Mediamagnaat Rupert Murdoch, Trumps grote idool, had ook beloofd om langs te komen, maar was te laat. Toen een aantal gasten aanstalten maakten om te vertrekken, drong de president aan dat ze moesten blijven om Murdoch te zien 'zonder te beseffen dat hij nu de machtigste persoon ter wereld is, was Trump nog altijd aan het proberen de gunst te verkrijgen van een mediamogul die hem al minachtte als een charlatan en een dwaas', aldus de schrijver.

Murdoch zelf heeft geen al te hoge pet op van Trump. Na een telefoontje over een nieuw immigratiebeleid zou de mediamagnaat de president een 'fucking idioot' hebben genoemd.