Nieuw akkoord bereikt over Trans-Pacifische vrijhandel, zonder de VS

'Het akkoord dat vandaag in Tokio is bereikt, is het juiste akkoord', zei Canadees premier Justin Trudeau op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Het nieuwe Trans-Pacifische Partnerschap zal groei, welvaart en goedbetaalde banen creëren op de lange termijn, zei hij.

De Amerikaanse president Donald Trump trok de Verenigde Staten vorig jaar terug uit het Trans-Pacific Partnership (TPP). Een maatregel in lijn met het protectionistisch handelsbeleid dat hij tijdens zijn campagne naar voor had geschoven. Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam zijn het nu dus eens over een nieuwe versie van dat partnerschap. In maart wordt het akkoord ondertekend.

De onderhandelingen voor het akkoord waren opgestart in 2009. Voormalig Amerikaans president Barack Obama sprak van een nieuw soort handelsakkoord, ontworpen om de arbeidsnormen te verbeteren, markten te openen voor Amerikaanse producten en de Chinese handelsdominantie in de regio tegen te gaan.