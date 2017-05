Niet hulporganisaties, maar bureaucraten verkwanselen geld voor goede doelen

In 2015 werd Nepal getroffen door een allesverwoestende aardbeving. Twee jaar en miljoenen euro's later ligt het land nog steeds in puin. Hoe komt dit? 'De stroperige bureaucratie van de Nepalese overheid belemmert de wederopbouw.'