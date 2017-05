Niet-EU-burgers mogen blijven als ze kind met EU-paspoort hebben

Niet-EU-burgers die de vader of de moeder zijn van een minderjarig kind dat wel een EU-paspoort heeft, mogen in de Europese Unie blijven. Dat is het gevolg van een arrest van het Europees Hof van Justitie.

In gevallen waarbij een kind één ouder met een Europees paspoort heeft en een tweede ouder die geen EU-onderdaan is, is het mogelijk dat het kind de EU moet verlaten als die tweede ouder geen verblijfsrecht wordt toegekend. Dat zou de facto betekenen dat het kind in kwestie zijn Europese rechten niet kan uitoefenen.

Zelfs al is de ouder met Europees paspoort bereid om alleen voor het kind in te staan, kan de verwijdering van de andere ouder het welzijn van het kind schaden, luidt de redenering van het Hof. In zulke gevallen is het wel aan die ouder om de afhankelijkheid van het kind aan te tonen.

De uitspraak komt er nadat de Venezolaanse H.C. Chavez-Vischez een kind kreeg van een Nederlandse man nadat ze met een toeristenvisum in Nederland verbleef. De ouders verhuisden met het kind, dat de Nederlandse nationaliteit heeft, naar Duitsland, maar Chavez-Vilchez moest moest het land verlaten in 2011. Sindsdien nam ze de voogdij van het kind helemaal over.

Omdat ze geen Nederlandse nationaliteit had, kon ze echter niet terug naar Nederland. Het Hof oordeelt nu dat Chavez-Vilchez, als moeder van een kind met de nationaliteit van een van de lidstaten, recht heeft om in de Europese Unie te verblijven. Het Hof beargumenteert dat anders de rechten van het kind in kwestie worden geschaad.