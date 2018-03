Nicolas Sarkozy gaat in beroep tegen gerechtelijk toezicht

Dat zei hij vrijdagochtend op RTL France.

Sarkozy werd woensdagavond aangeklaagd in het onderzoek naar Libische financiering van zijn presidentiële verkiezingscampagne in 2007. Hij werd onder gerechtelijk toezicht geplaatst, waardoor hij geen contact mag hebben met negen hoofdrolspelers bij de zaak. Het gaat onder meer over Claude Guéant en Brice Hortefeux, die beiden minister waren onder zijn presidentschap (2007-2012). Hij mag ook niet naar Libië, Egypte, Tunesië en Zuid-Afrika gaan. Het is de eerste keer dat een ex-staatshoofd onder gerechtelijk toezicht komt te staan.

'Er is een hogere rechtbank in Frankrijk. We hebben het recht om in beroep te gaan. Ik ga beroep doen op deze juridische controle en we zullen zien wat de onderzoekskamer van Parijs zal zeggen', verklaarde Herzog.

Na meer dan 24 uur in hechtenis werd Sarkozy woensdagavond aangeklaagd voor 'passieve corruptie, illegale financiering van een verkiezingscampagne en misbruik van Libisch overheidsgeld'. Hijzelf ontkent alle beschuldigingen.

Met de inbeschuldigingstelling komt het onderzoek dat al bijna vijf jaar gevoerd wordt in een stroomversnelling. Sarkozy's advocaat noemt het feit dat de ex-president in hechtenis werd geplaatst 'de kroniek van de aangekondigde inbeschuldigingstelling'.

Herzog zei dat de voormalige president tijdens zijn hechtenis 'meer dan 200 vragen' kreeg, en dat hij die allemaal beantwoordde.