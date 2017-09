EVN telt 40 Europarlementsleden, onder meer afkomstig van het Front National, de Italiaanse Vijfsterrenbeweging en Lega Nord, de Nederlandse Partij van de Vrijheid, de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ), de Duitse AfD en het Vlaams Belang (Gerolf Annemans).

De stemming van maandagavond was noodzakelijk omdat FN-voorzitter Marine Le Pen in juni het Europees parlement verliet, nadat ze bij de parlementsverkiezingen een zitje veroverde in het Franse parlement.