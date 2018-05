NFL kan voortaan boetes uitdelen aan protesterende football-spelers

De 32 eigenaren van de verschillende NFL-teams kwamen de afgelopen dagen bij elkaar om het nieuwe beleid te schrijven, melden Amerikaanse media. In 2016 knielde toenmalig 49-ers speler Colin Kaepernick tijdens het volkslied, dat traditiegetrouw voor elke sportwedstrijd gespeeld wordt en waar Amerikanen met de hand over het hart en gedraaid naar de vlag naar luisteren. Vorig jaar maakte president Donald Trump een opmerking over hoe het respectloos is om te knielen tijdens het volkslied, wat tot een grote controverse leidde. Veel NFL-spelers volgden Kaepernick's voorbeeld. Kaepernick protesteerde met de actie tegen excessief politiegeweld jegens zwarte Amerikanen.

Hoewel het protest in de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap en onder liberale Amerikanen op veel steunn kan rekenen, ziet een krappe meerderheid het protest als belediging van de Amerikaanse troepen. De NFL-bazen zeiden vorig jaar het protest niet aan te moedigen, maar wel toe te staan.

Nu kiezen de NFL-bazen dus een ander pad. Het is spelers toegestaan in de kleedkamer te blijven tijdens het volkslied. Maar wie het veld op gaat, wordt geacht 'respectvol' te luisteren naar het lied. Zowel het team als de competitie kan een speler beboeten als hij dat niet doet.

Art Rooney II, eigenaar van de Pittsburgh Steelers, zei tegen de Washington Post: 'We dwingen niemand om te staan (voor het volkslied, nvdr.)als dat niet past bij hoe ze zich voelen bij een specifiek onderwerp. Maar zij die zich op het veld bevinden, zullen gevraagd worden te staan. We hebben het afgelopen jaar veel verschillende perspectieven gehoord, ook die van onze fans. Ik denk dat dit beleid bedoeld is op een plek te eindigen waar we iedereens perspectief zo goed mogelijk respecteren.'

Pence tweette triomfantelijk als reactie op het nieuws:

Today’s decision by the @NFL is a win for the fans, a win for @POTUS, and a win for America. Americans can once again come together around what unites us – our flag, our military, and our National Anthem. Thank you NFL. #ProudToStand pic.twitter.com/zNwxhYGNaN