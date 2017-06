New York, Californië en Washington gaan "alliantie voor het klimaat" vormen

De drie staten, die samen bijna een vijfde van het Amerikaanse volk vertegenwoordigen en meer dan een vijfde van het Amerikaanse bbp, "zijn vastberaden om de Amerikaanse doelstelling te bereiken van een daling van 26 tot 28 procent van de broeikasgassen in vergelijking met 2005", aldus gouverneur van New York Andrew Cuomo in een persbericht.

"De gevaarlijke beslissing van het Witte Huis om zich terug te trekken uit het akkoord van Parijs heeft dramatische repercussies, niet alleen voor de VS, maar voor de planeet. Deze administratie ziet af van haar leidersrol en zet zichzelf in een passieve positie tegenover de klimaatverandering."

"De president had al gezegd dat de klimaatverandering een grap was, wat exact het omgekeerde is van wat alle wetenschappers en de wereldopinie zeggen", benadrukt Jerry Brown, de gouverneur van Californië. "De realiteit ontkennen is geen goede strategie, niet voor Amerika, niet voor iemand anders. Als de president zich bij de afwezigen voegt van deze fundamentele humane actie, dan moeten Californië en de andere staten naar voren stappen."

"Ik ben fier om de andere gouverneurs te vervoegen om het gebrek aan actie van Washington in een kwestie waarover ook een beslissing is genomen vanuit de staten", stelt de gouverneur van Washington Jay Inslee.

De alliantie van de staten moet "een forum zijn om de bestaande programma's tegen de klimaatverandering te ondersteunen en versterken, het delen van informatie en betere methoden te promoten en om nieuwe programma's rond het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen vanuit alle economische sectoren op poten te zetten", aldus nog het persbericht.