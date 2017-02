'Netanyahu wees geheim vredesplan van de hand'

Het geheime beraad, waarover nog nooit in de media was bericht, vond plaats in de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat schrijft Haaretz op basis van verantwoordelijken van de regering van oud-president Barack Obama. Kerry was op 19 en 20 februari op officieel bezoek in Jordanië om er de Palestijnse president Mahmoud Abbas en de Jordaanse koning Abdallah II te ontmoeten.

Op het geheime overleg met Abdallah, de Egyptische president Abdel al-Sissi en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu legde Kerry zes principes op tafel die de drie zouden moeten aanvaarden. Uiteindelijk zou Kerry die krachtlijnen in december ook publiek maken.

Volgens het plan zou Israël zich moeten terugtrekken uit de Palestijnse gebieden die het sinds 1967 bezet, mogelijk met uitwisseling van gronden indien beide partijen ermee instemmen. Voorts bevatte het plan de oprichting van een Palestijnse staat, de Palestijnse erkenning van Israël en het uitroepen van Jeruzalem tot hoofdstad van de twee staten.

De Palestijnen verzetten zich tegen een erkenning van Israël. Israël weigert terug te komen op de annexatie van Oost-Jeruzalem. "Netanyahu weigerde het voorstel van Kerry en gaf aan dat het moeilijk voor hem zou zijn om hierover het akkoord van zijn regeringscoalitie te bekomen", zo schrijft Haaretz.