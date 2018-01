Netanyahu verzet zich tegen plan om term 'Poolse vernietigingskampen' te verbieden

De wet, die nog door de Poolse Senaat en door het staatshoofd onderschreven moet worden, zou een straf opleggen tot drie jaar gevangenis, of een geldboete, bij het gebruik van de term 'Poolse vernietigingskampen'.

'De wet is ongefundeerd, ik verzet mij er hevig tegen', aldus Benjamin Netanyahu. 'De geschiedenis kan niet veranderd worden en de Holocaust kan niet ontkend worden.'

Netanyahu zei dat hij de Israëlische ambassadeur in Polen opdracht gaf om de Poolse premier Mateusz Morawiecki erop aan te spreken. De ambassadeur moet 'mijn sterke tegenkanting tegen de wet overmaken'.

Volgens de verantwoordelijken in Warschau geeft de term in kwestie aan dat Polen in zekere mate verantwoordelijkheid draagt voor de misdaden, in hoofdzaak tegen Joden, van de nazi's op Poolse bodem, na de bezetting in 1939.

Ook de Israëlische president Reuven Rivin mengde zich ook in de discussie. 'Je kan de geschiedenis niet vervalsen, je kan ze niet herschrijven, je kan de waarheid niet verdoezelen.' Volgens zijn woordvoerder zei hij dat 'iedere misdaad, iedere inbreuk moet veroordeeld, aangeklaagd, onderzocht en publiek gemaakt worden'.