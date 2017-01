Netanyahu opnieuw ondervraagd in corruptiezaak

In een verklaring zegt de politie dat de Israëlische onderzoekers Benjamin Netanyahu bij hem thuis in Jeruzalem hebben ondervraagd, in het kader van een corruptieonderzoek en een ander dossier. De premier werd maandag al een eerste keer ondervraagd. Toen duurde dat 3 uur. De minister van Justitie wilde toen enkel kwijt dat het onderzoek gaat over geschenken die Netanyahu ontving van zakenmannen. Volgens mediaberichten zouden de geschenken een waarde van tienduizenden euro's hebben gehad, en zouden de beschuldigingen in een tweede dossier nog ernstiger zijn.

'Bedoeld om regering te laten vallen'

Het kabinet van Netanyahu heeft donderdag niet gecommuniceerd over de tweede ondervraging. Maandag verdedigde Netanyahu zichzelf via Facebook. Hij beschuldigde zijn politieke tegenstanders en bepaalde media ervan zijn regering "te willen laten vallen zonder verkiezingen, zoals de democratie dat voorschrijft" maar met een campagne tegen hem. De premier verklaarde ook al aan zijn Likoud-partij dat die mensen die uitkijken naar zijn ondergang, niet moeten verwachten dat hij snel zal vertrekken. De 67-jarige Netanyahu staat sinds 2009 aan het hoofd van de Israëlische regering, en was tussen 1996 en 1999 ook al eens premier.

Als de premier officieel in beschuldiging wordt gesteld, moet hij aftreden.