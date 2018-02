Netanyahu: 'Israël zal een militaire verankering van Iran in Syrië niet toelaten'

Israël voerde zaterdagochtend een omvangrijke aanval in Syrië uit tegen Syrische maar ook 'Iraanse' militaire doelwitten. Eén toestel stortte neer op Israëlisch grondgebied nadat het werd geraakt door de Syrische luchtafweer. Volgens de krant Haaretz is het de eerste keer in dertig jaar dat Israël een F-16 in gevechten verliest.

Netanyahu legde de verantwoordelijkheid voor het neerhalen van het toestel bij Iran en Syrië. 'Israël zal een militaire verankering van Iran in Syrië niet toelaten', benadrukte de Israëlische premier na spoedoverleg met zijn topministers.

Netanyahu had zaterdag elefoongesprekken met de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson over de kwestie.

Verenigde Naties

Het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken betuigde even later zijn steun.

'De VS zijn erg bezorgd over de escalatie van geweld aan de Israëlische grens en steunen het soevereine recht van Israël om zich te verdedigen', aldus een mededeling. Washington veroordeelt 'de vijandige activiteiten van Iran in de regio'.

De secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, riep op tot een onmiddellijke de-escalatie in Syrië. Volgens zijn woordvoerder Stéphane Dujarric volgt Guterres van nabij 'de alarmerende militaire escalatie in Syrië, en de gevaarlijke uitbreiding van het conflict voorbij zijn grenzen'.