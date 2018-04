Netanyahu beschuldigt Iran van geheim kernwapenprogramma

'Het nucleaire akkoord met Iran is gebaseerd op leugens,' zo concludeert de Israëlische premier Benjamin Netanyahu volgens de Amerikaanse zender Fox News. Israël zou nieuwe 'sluitende bewijzen' hebben dat Iran een geheim atoomprogramma heeft om een kernwapen te verkrijgen. Op een persconferentie zette Netanyahu die bewering krach bij met documenten en slides.

'De Iraanse leiders hebben herhaaldelijk ontkend kernwapens na te streven', zei Netanyahu volgens de Israëlische krant Jerusalem Post (J'Post) in het militaire hoofdkwartier in Tel Aviv. 'Vanavond ben ik hier om u één ding te vertellen: Iran loog'.

Volgens Netanyahu heeft de Israëlische geheime dienst in een 'geheim atoomarchief' 55.000 bestanden ontdekt met 'belastende' informatie over een Iraans nucleair programma. De documenten zijn ontdekt dankzij een 'formidabel succes in het domein van inlichtingen verzamelen'.

'Deze bestanden bewijzen sluitend dat Iran schaamteloos liegt wanneer het zegt dat het nooit een kernwapenprogramma had', zei de premier. De documenten wijzen volgens hem op een nucleair programma ter ontwikkeling van het equivalent van 'vijf Hiroshima-bommen die op een ballistische raket moeten komen'. Bovendien zijn wapens naar een geheime locatie overgebracht, zei hij volgens het Britse SkyNews.

'Iran plande op het hoogste niveau verder te gaan met de bouw van kernwapens', aldus Netanyahu. Hij voegde eraan toe dat de Verenigde Staten de informatie hebben nagetrokken.

De Israëlische premier is steeds een hevige tegenstander geweest van het internationaal akkoord omtrent de nucleaire activiteiten van Iran. De deal met Teheran is gesloten met de vijf landen die in de Veiligheidsraad een veto hebben plus Duitsland. Het akkoord zou het Teheran onmogelijk maken atoomwapens te ontwikkelen. Ook de Amerikaanse president Donald Trump heeft weinig liefde veil voor dat akkoord. Hij kondigde al aan tegen 12 mei te beslissen over het al of niet opblazen van het akkoord. 'Ik ben er zeker van dat hij (Trump, nvdr.) het juiste zal doen', zei Netanyahu volgens Fox.