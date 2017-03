Neil Gorsuch verschijnt voor het eerst voor Amerikaanse Senaatscommissie

Neil Gorsuch, federaal rechter uit Colorado, trad vandaag op in een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat om bevestigd te worden als nieuwe rechter in het Hooggerechtshof. Hij zou daarmee de zetel opvullen die in februari 2016 plotseling vrijkwam toen de zeer conservatieve Antonin Scalia overleed. Republikeinen zien in Gorsuch de ideale opvolger: hij wordt net zo conservatief als zijn voorganger genoemd.

Voor Democraten is de hoorzitting pijnlijk. Obama nomineerde tijdens zijn presidentschap de gematigde Merrick Garland. Hij kreeg van de Republikeine Senaatsleider Mitch McConnell nooit een hoorzitting, en kon dus niet benoemd worden. Tijdens Gorsuch's hoorzitting vandaag werd daar veelvuldig bij stil gestaan. De Democraten kondigden aan 'the high road' te kiezen en Gorsuch's verklaringen aan te horen. Toch is een filibuster nog niet uitgesloten.

Gorsuch zelf zei tijdens zijn hoorzitting dat het rechterlijk ambt niet om politiek draait. "Ik zal alles in mijn macht doen om een getrouwe dienaar van de grondwet en de wetten van dit grootse land te zijn", zei hij volgens de New York Times.

Maandag werden er alleen verklaringen afgegeven door de twintig leden van de Senaatscommissie voor Juridische zaken. Ook Gorsuch gaf een verklaring. Op dinsdag mogen de Democratische commissieleden direct vragen stellen aan Gorsuch, die hij onder ede moet beantwoorden.

