Negen landen, waaronder België, creëren Europese interventiemacht

De intentieverklaring zal volgens de Franse minister van Defensie, Florence Parly, in Luxemburg worden ondertekend door België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ook Italië 'dacht aan de mogelijkheid om deel te nemen aan het initiatief', maar heeft door de recente regeringswissel 'nog geen definitieve beslissing genomen'. Volgens Parly was Duitsland eerst terughoudend over een deelname.

De oprichting van het EI2 werd voor het eerst geopperd door Frans president Emmanuel Macron, als een eerste stap in de richting van een Europese defensie. Doel is om met het initiatief 'samen sneller te kunnen reageren' op 'potentiële crisissen die de Europese veiligheid kunnen bedreigen', buiten de NAVO en Europese Unie om, maar ook op bijvoorbeeld natuurrampen en grootschalige evacuaties.

Volgens Parly is het EI2 een goede zaak omdat in Europa 'een gemeenschappelijke strategische cultuur' nodig is. 'Als we een operatie zoals die in Mali in 2013 opnieuw zouden moeten doen, zouden we die met meerdere landen willen uitvoeren', zegt ze. 'Maar de termijnen en beslissingen binnen de EU duren nu nog veel te lang in verhouding met de urgentie' van sommige operaties.

De Franse defensieminister wijst er ook op dat het EI2 een manier is om de Britten ondanks de brexit binnen de Europese defensie te houden. 'Het gaat duidelijk om een initiatief dat ook bepaalde landen buiten de EU toelaat om zich aan te sluiten', benadrukt ze.