Negen doden bij IS-aanslag aan kerk nabij Caïro

Bij een aanval van een gewapende man op een kerk in Helwan, ten zuiden van Caïro, zijn vrijdag negen doden gevallen.

De schutter werd door politieagenten doodgeschoten. Volgens de staatstelevisie is onder de doden een politieofficier. Politiefunctionarissen meldden dat de man ook vijf agenten heeft verwond.

Er blijft sprake van een tweede terrorist die bij de aanval was betrokken. Die zou op de vlucht geslagen zijn.

De christelijke minderheid in Egypte, de kopten, is het voorbije jaar al vaak het doelwit geweest van bloedige aanslagen. Het merendeel daarvan is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Dat was ook vrijdag het geval.