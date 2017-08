Vorige week reed een islamitische terrorist op de Ramblas in de Catalaanse hoofdstad Barcelona in op een massa voetgangers, met minstens veertien doden en honderd gewonden als gevolg. Onder de slachtoffers is ook een Vlaamse moeder die twee zoontjes achterlaat.

De aanslag werd opgeëist door Islamitische Staat (IS). Enkele uren later vond een andere aanslag plaats in het stadje Cambrils, onder Barcelona, met zes burgers en één agent als gewonden.

Neen, we moeten niet leren leven met terreur.

Het zijn de zoveelste aanslagen waarbij islamisten op Europese bodem op brutale wijze onschuldige slachtoffers maken. De maatregelen die de West-Europese overheden tot vandaag namen, lijken hun doel gemist te hebben. Volgens sommige mainstream media zijn dit soort aanslagen niet meer te voorkomen, maar is dat wel zo?

Neen, we nemen naar mijn mening gewoon niet de gepaste maatregelen. Meer politie op drukke plaatsen of betonblokken die voertuigen moeten stoppen, zijn dit de maatregelen waarmee we de terreur kunnen stoppen? Het is onmogelijk om op de hoek van elke straat een agent te zetten. Het is onmogelijk om ons elke mogelijke aanslag in te beelden. De maatregelen die worden genomen zijn er die de aanslag van vorige week misschien hadden kunnen voorkomen, maar het zijn niet de maatregelen die de aanslag van morgen zullen vermijden. Het voornaamste effect dat ze hebben naar mijn mening, is dat ze onze politici enig gezichtsverlies besparen.

Als we de aanslagen écht willen stoppen, hebben we doortastende maatregelen nodig op twee fronten.

Ten eerste moeten we extremisten buiten Europa houden. Het is namelijk heel wat moeilijker om een vijand binnen de muren te bestrijden. Elke mogelijke terrorist, elke jihadstrijder die uit Syrië terugkeert, elke extremist die deze lui ondersteunt en een netwerk biedt, allen moeten ze het land worden uitgezet of simpelweg niet kunnen betreden. Dat betekent Molenbeek echt opkuisen.

Het betekent ook dat we elke mogelijke extremist de toegang tot Europa moeten ontzeggen. Dat geldt vanzelfsprekend voor Syriëstrijders. Het is naar mijn mening een schande dat deze mensen naar Vlaanderen kunnen terugkeren. Daarnaast is de toestroom van islamistische (islamisme of politieke islam is een verzameling van politieke ideologieën binnen de islam gebaseerd op een conservatieve, letterlijke interpretatie van de Koran en de Hadith, nvdr.) asielzoekers, die zonder naar mijn mening voldoende grondige background checks ons land bereiken, is volgens mij even onverantwoord.

De tweede maatregel die we moeten nemen is gericht op binnenlandse extremisten. Politie en gerecht moeten de middelen krijgen om hen te bestrijden waar ze ook te vinden zijn: in sommige moskeeën, in bepaalde wijken, op extremistische fora, waar dan ook.

Wanneer we personen vinden die zichzelf als vijanden van onze beschaving beschouwen, mogen we niet afwachten tot ze naar deze ideeën handelen.

Wanneer we personen vinden die zichzelf als vijanden van onze beschaving beschouwen, mogen we niet afwachten tot ze naar deze ideeën handelen, dan is het te laat. Dit gebeurt nochtans al te vaak. Wanneer iemand op school radicaliseert hebben we geen jeugdwerker of gesubsidieerde humor nodig, maar wel een uitwijzingsbevel.

Twee maanden voor de aanslag op de Ramblas, kreeg de Catalaanse politie een waarschuwing van de CIA, over een mogelijke aanval met een wagen op precies die plek. Toch zijn de autoriteiten er niet in geslaagd de aanval te voorkomen.

Wanneer de politie toch iemand weet te vatten ondanks de beperkte middelen voorhanden, is nog maar de vraag hoe het gerecht de zaak kan afhandelen. Het is hoog tijd dat onze politici het geweer van schouder veranderen en de kant kiezen van de slachtoffers.