Nederlandse regeringsvorming loopt op de klippen

Informateur Edith Schippers heeft de gesprekken afgerond die zij in opdracht van het parlement voerde met de onderhandelaars van de grootste partij VVD en de drie grootste winnaars van de jongste parlementsverkiezingenverkiezingen (CDA, D66 en GroenLinks).

Schippers wil haar eindverslag zo snel mogelijk afronden en aanbieden aan de parlementsvoorzitter. Ze sprak sinds 29 maart met de onderhandelaars van de vier partijen over de mogelijkheden van een regering.

Bij de verkiezingen van maart verkreeg de VVD van uittredend premier Mark Rutte 33 zetels, het CDA en D66 elk 19, en GroenLinks 14 zetels in de Tweede Kamer die 150 zetels telt.

Vanaf het begin werd benadrukt dat de inhoudelijke verschillen tussen de vier partijen groot waren, maar dat alle vier een serieuze poging wilden doen om het eens te worden, aldus de openbare omroep NOS. Vorige week donderdag zei Schippers nog te hopen voor de zomer een akkoord te hebben.

Migratie bleek heikel thema

Volgens informateur Edith Schippers is het overleg tussen de vier partijen niet vastgelopen 'op ieders inzet, maar echt op de inhoud. Van tevoren wisten we dat het moeilijk zou worden. Maar iedereen heeft echt oprecht geprobeerd om het onwaarschijnlijke mogelijk te maken.'

Premier Mark Rutte (VVD) noemde het mislukken jammer. Hij wilde niet zeggen waar het precies op stukliep bij het overleg over migratie. Volgens D66-onderhandelaar Alexander Pechtold is er niet één schuldige die de formatie heeft laten springen. Bij het onderwerp migratie zouden vorderingen zijn gemaakt, maar die bleken uiteindelijk onvoldoende. 'Het is een conclusie van alle vier de partijen geweest', aldus CDA-voorman Sybrand Buma. 'Er is echt alles aan gedaan om de verschillen te overbruggen." GroenLinks-leider Jesse Klaver benadrukte dat bij meerdere onderwerpen de verschillen te groot waren: "Op het het gebied van klimaat, inkomensverschillen en migratie.'