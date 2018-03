Nederlandse premier tempert Frans-Duitse ambities voor de Europese Unie

In de aanloop naar het overleg tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron, heeft de Nederlandse premier Mark Rutte gewaarschuwd dat Berlijn en Parijs hun ideeën over de toekomst van de Europese Unie niet zomaar kunnen opdringen aan de andere lidstaten. 'We gaan niet zomaar instemmen', verklaarde hij vrijdag in een interview met het Duitse blad Der Spiegel.

Merkel reist vrijdag naar Parijs om met Macron te praten over gemeenschappelijke voorstellen voor de toekomst van de Europese Unie en de eurozone. Zowel Macron als de nieuwe coalitie in Berlijn dwepen met een ambitieuze agenda die de Europese Unie moet voorbereiden op de brexit en de opgang van populistische en anti-Europese partijen moet stoppen.

'Er bestaat vrij verkeer in de Europese Unie en uiteraard kan de nieuwe Duitse regering de Franse regering ontmoeten wanneer ze dat wil, zonder ons. Maar dat wil niet zeggen dat wij, of andere lidstaten, alles goed vinden waarover de Duitsers en de Fransen een akkoord bereiken. We gaan niet zomaar instemmen', waarschuwde Rutte in een interview dat zaterdag verschijnt.

Hij verwees onder meer naar het engagement van de nieuwe Duitse coalitie om meer geld bij te dragen aan de Europese begroting na 2020. Dat is Den Haag alvast niet van plan. De Nederlandse regering verzet zich ook tegen de plannen van Macron voor een eurobegroting en Europese minister van Financiën. Samen met zeven andere noordelijke lidstaten onderstreepte Nederland onlangs dat de voltooiing van de bankenunie en respect voor de begrotingsregels prioritair zijn.