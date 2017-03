Nederlandse GroenLinks-parlementskandidate duikt op in Panama Papers en trekt zich terug

Maya van der Steenhoven, die voor de Nederlandse partij GroenLinks kandidaat was bij de Tweede Kamerverkiezingen, trekt zich terug. Ze is niet langer kandidaat omdat haar naam voorkomt op de Panama Papers, zo melden de kranten Trouw en het Financieele Dagblad op hun website.

Uit de documenten blijkt dat de kandidate mededirecteur is van een bedrijf van haar vader, dat gevestigd is op de Seychellen, een bekend belastingparadijs. Van der Steenhoven had die informatie voor haar partij verzwegen.

De energiespecialiste meende naar eigen zeggen dat haar vader twee jaar geleden een eind had gemaakt aan de gewraakte bestuursfunctie. Ze zegt nooit profijt te hebben getrokken van het bedrijf. Van der Steenhoven besliste na die onthulling om zich terug te trekken. De kieslijst voor de verkiezing van 15 maart kan niet meer worden aangepast, maar Van der Steenhoven geeft wel haar eventuele aanspraken op een Kamerzetel op.

Van der Steenhoven stond op de 24e plaats van de kandidatenlijst. Dat is volgende de vele Nederlandse peilingen geen verkiesbare plaats, maar als GroenLinks in de regering stapt en hogergeplaatste kandidaten in de regering belanden, zou ze misschien toch aanspraak kunnen maken op een zetel.

GroenLinks benadrukt dat Van der Steenhoven niet op de lijst was terechtgekomen indien ze de partij had ingelicht over haar directeurschap. GroenLinks pleit voor een harde aanpak van belastingontwijking.