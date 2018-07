Nederlandse buitenlandminister zwaar onder vuur voor uitspraken over multiculturaliteit

De minister deed zijn uitlatingen ruim een week geleden op een besloten bijeenkomst voor Nederlanders die bij internationale organisaties werken.

Het tv-programma Zembla kreeg een video-opname van de toespraak in handen. In een reactie aan Zembla klonk het dat de bedoeling van zijn inbreng 'deels erop gericht was te prikkelen'. Daarna noemde hij die uitspraken 'niet zo verstandig'. 'Ik had ze zo niet moeten doen', klinkt het vandaag, nadat eigen partij VVD en coalitiepartner D66 kritiek opheldering vroegen.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt Blok opnieuw dat hij met zijn uitspraken deels wilde prikkelen. 'Om dat doel te bereiken heb ik tijdens deze bijeenkomst de scherpte van de discussie opgezocht en illustraties gebruikt die ongelukkig zijn', schrijft hij. 'Ik heb mij daarbij in te scherpe bewoordingen uitgelaten. Ik betreur dat ik daarmee aanstoot heb gegeven.'

Blok zei geen enkel multicultureel land te kennen waar mensen vreedzaam met elkaar leven. In een reactie daarop noemde iemand in de zaal Suriname als een tegenvoorbeeld. 'Dus de partijen in Suriname zijn niet langs etnische lijnen opgedeeld?', vroeg Blok. 'Een functionerende rechtstaat en democratie? (...) Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.' Singapore is volgens Blok evenmin een goed voorbeeld. 'Het is inderdaad een klein minilandje, extreem selectief in z'n migratie. (...) Die laten geen arme migranten toe. Ja, eventueel voor de schoonmaak.'

De minister ziet het ook niet lukken om met Oost-Europese landen afspraken te maken over de opvang van vluchtelingen. Daar moet volgens de Nederlander ook niet op worden aangedrongen, want 'gekleurde mensen' hebben geen enkele kans op een normaal leven.

'Loop eens over straat in Warschau of in Praag, daar lopen helemaal geen gekleurde mensen', zegt hij. 'Die mensen zijn binnen een week weg. Worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen. Die hebben daar geen leven.' De Nederlandse regering is nochtans voorstander van een spreidingsplan. In zijn brief aan de Tweede Kamer ziet hij zich dan ook genoodzaakt te benadrukken dat hij zich aan het regeerakkoord houdt.

Blok is pas sinds begin maart minister van Buitenlandse Zaken. Hij nam toen over van Halbe Zijlstra, die na nog geen vier maanden als minister moet opstappen voor uitspraken over een ontmoeting met Poetin die eigenlijk nooit had plaatsgevonden.