Nederlandse advocaat bekent gelogen te hebben in onderzoek naar Russische inmenging

Eerder dinsdag was Alex Van der Zwaan ervan beschuldigd dat hij 'opzettelijk en bewust' valse verklaringen aflegde over zijn contacten met Richard Gates, een gewezen stafmedewerker van Trumps presidentscampagne.

Van der Zwaan bekende het punt van de aanklacht dat hij valse verklaringen aflegde over zijn communicatie met Gates, blijkt uit nieuwsberichten. Onduidelijk is nog of Van der Zwaan een overeenkomst tekende met Robert Mueller om samen te werken, bericht NBC News.

Gates, een zakenpartner van Washington-lobbyist en campagneadviseur Paul Manafort, vervoegde Team Trump toen Manafort campagnemanager werd in 2016. Gates en Manafort werden aangeklaagd in oktober omdat ze valse verklaringen zouden afgelegd hebben, geld witwasten en zich niet registreerden als buitenlandse agenten. De aanklachten zijn het gevolg van lobbywerk voor de vroegere pro-Russische regering in Oekraïne, voor ze voor het campagneteam van Trump gingen werken.

Van der Zwaan wordt beschuldigd van valse verklaringen over zijn werk voor een advocatenkantoor dat in 2012 ingehuurd werd door het Oekraïense ministerie van Justitie, om 'een rapport voor te bereiden voor het proces van Julia Timoesjenko', de oppositiepoliticus en gewezen premier die in de gevangenis zat toen de pro-Russische regering van ex-president Viktor Janoekovitsj omver werd geworpen in 2014.

De aanklacht beschuldigde Van der Zwaan over het misleiden van onderzoekers over zijn laatste communicatie met Gates en een andere, niet nader genoemde persoon. Ook zouden e-mails gedeletet of verborgen zijn waar de diensten van de speciaal aanklager naar op zoek waren.