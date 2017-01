Nederlands Justitieminister stapt op na 'Teevendeal'

De zaak kwam begin deze week weer in het nieuws door het boek 'De rekening van Rutte' van verslaggever Bas Haan van duidingsprogramma Nieuwsuur. Daarin stelt hij dat Ard Van der Steur als Kamerlid en minister, informatie over de deal had achtergehouden. De oppositie reageerde verbolgen. De kwestie kostte minister Ivo Opstelten en zijn staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie in het voorjaar van 2015 al de kop. De laatste die opstapte uit het kabinet-Rutte, was staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Zij verliet de coalitie van VVD en PvdA in oktober 2015 toen zij haar verantwoordelijkheid nam voor het falen van de hogesnelheidstrein Fyra.

De 'Teevendeal' draait om een geheime overeenkomst die Teeven in 2000 als toenmalig officier van justitie in Amsterdam sloot met drugshandelaar Cees H. Buiten het zicht van de Belastingdienst werd 4,7 miljoen gulden (2,14 miljoen euro) naar hem overgemaakt. Opstelten hield als minister tegenover de Tweede Kamer vast aan een onjuist bedrag van 1,2 miljoen gulden (550.000 euro), mede omdat een betaalafschrift zoek was. Later bleek dat het om 4,7 miljoen gulden ging. Het afschrift bleef jarenlang onvindbaar, maar werd alsnog teruggevonden.

Opstelten en de ambtelijke top voerden volgens voormalig ombudsman Oosting c.s. na uitgebreid onderzoek 'geen goede regie' in de periode na de onthullingen. Was dat wel gebeurd, dan was volgens Oosting waarschijnlijk geen situatie ontstaan waarin Opstelten zich op 9 maart 2015 gedwongen zag af te treden, gevolgd door Teeven. Van der Steur en zijn huidige staatssecretaris Klaas Dijkhoff waren - toen nog - als Kamerlid actief betrokken bij de afhandeling van de Kamervragen over de omstreden Teevendeal. De twee adviseerden onder meer bij het opstellen van een persbericht over deze politiek gevoelige zaak. Ze vonden dat daarin geen specifieke ontkenning moest komen van het bedrag dat het tv-programma Nieuwsuur had gemeld. Dat zou verwarring zaaien, zeker omdat het bewijsstuk van het overgemaakte bedrag nog niet was gevonden.