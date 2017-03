Nederland weigert bezoek van Turkse minister die campagne wil voeren

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een formeel verzoek van de Turkse regering gekregen, en meteen afgewezen, om mee te werken aan een bezoek van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu aan Rotterdam op 11 maart. Cavusoglu wil daar campagne voeren voor het referendum in Turkije.

Het formele verzoek van Cavusoglu kwam maandag op het ministerie binnen. Volgens de woordvoerder van minister Bert Koenders is 'op hoog ambtelijk niveau' aan Ankara meegedeeld dat Nederland dit bezoek niet wil. Koenders zei in Brussel dat hij hierover nog contact met zijn Turkse collega zal opnemen.

Ook in ons land staan politci niet te springen voor Turkse ministers die hier campagne komen voeren. Lees de opinie van Peter De Roover (N-VA): 'Straf dat in België bijeenkomsten worden georganiseerd om het Ottomaanse Rijk 2.0 in te voeren'