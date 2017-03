Nederland krijgt vooral politieke versnippering

Nederlands politiek commentator Kees Boonman onthoudt drie resultaten uit de stembusslag. "Hoewel de meeste lijsttrekkers speechten dat het populisme gestopt was, gaat de PVV van Geert Wilders er wel met vier zetels op vooruit, en wordt het de tweede grootste partij", zegt Boonman aan Knack.be. "Ten tweede: de ongeziene enorme nederlaag van de PvdA (van 38 naar 9 zetels, red.), die onder meer te wijten is aan enkele strategische misrekeningen en ook vooral aan die permanente richtingstress van links. En ten slotte verbaasde het me dat Rutte zich sterk maakt de grote winnaar te zijn, al verliest hij wel negen zetels."

