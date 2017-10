'NAVO te zeer verzwakt om eventuele Russische aanval af te slaan' (rapport)

Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel, dat de hand kon leggen op een vertrouwelijk rapport van de NAVO. Het volledige artikel staat in de editie die zaterdag verschijnt.

'Het vermogen van de NAVO om op logistiek vlak een snelle versterking te ondersteunen', onder toezicht van het centrale commandocentrum van de geallieerden in Europa (SHAPE), 'is sinds het einde van de Koude Oorlog ineengeschrompeld', staat te lezen in het rapport. Nog volgens de tekst is er 'evenmin afdoende garantie dat zelfs de snelle interventiemacht (NRF, nvdr) in staat zal zijn om snel te reageren en dat, indien nodig, voor langere tijd'.

Het rapport, dat binnenkort door de NAVO-ministers besproken zal worden, beschrijft een organisatie die niet in staat is om een eventuele Russische aanval af te slaan, voornamelijk als gevolg van 'een verzwakte commandostructuur', vat het weekblad samen.

Die zwakte zorgt vooral bij de Baltische staten en de Scandinavische buren van Rusland voor slapeloze nachten. 'We zijn er ons van bewust dat we de alliantie en de commandostructuren moeten bijsturen en moderniseren', reageert de Noorse minister van Defensie, Ine Eriksen, in Der Spiegel.

De Litouwse presidente Dalia Grybauskaite vroeg, 'met het oog op de groeiende dreiging vanuit Rusland', in maart al om de oprichting van een groot NAVO-commandocentrum op de oostelijke flank.

De banden tussen Moskou en de NAVO zijn fel verslechterd sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014. In reactie op die ontwikkelingen brachten de NAVO-bondgenoten hun troepen in opperste staat van paraatheid. De snelle interventiemacht werd meer dan verdubbeld, naar 40.000 manschappen, en de NAVO besloot eveneens tot een versterking van haar militaire aanwezigheid in het oosten door vanaf 2017 vier bataljons in te zetten in Estland, Letland, Litouwen en Polen.