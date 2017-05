NAVO nog onbeslist over lidmaatschap coalitie tegen Islamitische Staat

Daarover wordt nog steeds gesproken, zei Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, vandaag voor de start van de "speciale vergadering" van de staats- en regeringsleiders bij de NAVO morgen. Wel sloot hij een gevechtsrol voor de NAVO uit.

We bespreken nog steeds of de NAVO een volledig bijdragend lid moet worden van de coalitie. Jens Stoltenberg, secretaris-generaal NAVO

"We bespreken nog steeds of de NAVO een volledig bijdragend lid moet worden van de coalitie", aldus Stoltenberg. Alle lidstaten steunen de coalitie - actief in Irak en Syrië - momenteel al individueel. Een volledig lidmaatschap van de NAVO zou politiek een sterke boodschap zijn, aldus Stoltenberg, maar ook praktisch interessant voor de coördinatie tussen de NAVO-lidstaten en andere partners in de coalitie.

"Er is geen vraag of oproep geweest voor een gevechtsrol van de NAVO, er is ook geen discussie daarover om de NAVO in die hoedanigheid in te zetten", beklemtoonde hij ook. Volgens Stoltenberg ligt de focus van de NAVO in het opleiden, assisteren en adviseren van de lokale troepen.

Hij verwacht wel dat de leden akkoord zullen gaan met een uitbreiding van de steun met Awacs-radarvliegtuigen aan de coalitie.

Aan de vergadering morgen zal ook de Amerikaanse president Donald Trump deelnemen. Hij heeft steeds een sterker engagement van de NAVO in de strijd tegen het internationale terrorisme geëist.