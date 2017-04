NAVO-baas vraagt Europese landen opnieuw om meer te investeren in defensie

Europa is veel dichter bij de crisis en bedreigingen dan de Verenigde Staten, 'dichter bij Rusland, dichter bij Syrië en Irak', aldus Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg, zo verwijzend naar de conflicten in het Midden-Oosten die voor de grootste vluchtenlingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog hebben geleid in Europa.

De NAVO verwacht van de lidstaten dat ze minstens twee procent van het bruto binnenlands product aan defensie besteden, maar dat is enkel het geval bij vijf landen: de VS, Griekenland, Polen, Groot-Brittannië en Estland. Ons land heeft vorig jaar minder dan één procent van het bbp aan defensie-uitgaven uitgegeven.

De Amerikaanse president Donald Trump, die zich sinds het begin van zijn campagne zeer kritisch opstelde tegenover de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, vindt eveneens dat de lidstaten meer moeten investeren in hun leger en wil dan ook dat de lidstaten concrete plannen op tafel leggen over hoe ze de grens van twee procent zullen bereiken. Stoltenberg laat dinsdag weten dat er momenteel discussies lopen over de vraag of alle lidstaten zo'n plan zouden moeten opstellen, en dat verschillende landen het voorstel steunen. 'Het is echter nog niet duidelijk of dit aan bod zal komen tijdens de Europese top' van 25 mei, aldus Stoltenberg.

'Geen gevolgen door Brexit'

Daarnaast heeft Stoltenberg er vertrouwen in dat de nakende uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie geen problemen zal opleveren voor de NAVO. 'De onderhandelingen tussen de EU en Groot-Brittannië zijn een enorme uitdaging, die ik absoluut niet onderschat', aldus Stoltenberg, die echter geen negatieve invloed van de brexit verwacht voor de NAVO. 'De uitstap van Groot-Brittannië uit de EU zal de verhoudingen binnen de NAVO niet veranderen', klinkt het.

De Britse premier Theresa May kondigde in haar afscheidsbrief aan de EU vorige week aan de betrekkingen rond handel en veiligheid aan elkaar te willen koppelen tijdens de brexit-gesprekken, wat bij verschillende EU-lidstaten tot kritiek heeft geleid.