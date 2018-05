Navalny opgepakt tijdens anti-Poetin-demonstratie

Navalny, die ook al herhaaldelijk werd vastgehouden vanwege soortgelijke protesten in het verleden, riep op tot betogingen in meer dan 90 steden en dorpen. "We zullen de autoriteiten, bestaande uit oplichters en dieven, dwingen om rekening te houden met de miljoenen burgers die níet op Poetin hebben gestemd", schreef hij.

Volgens de organisatoren werden in verschillende Siberische steden demonstranten opgepakt, zoals in Barnaul en Krasnojarsk. In andere steden als Vladivostok of Irkoetsk gebeurden geen incidenten. Het ging telkens om een honderdtal aanhangers van de oppositie, aldus de Russische persbureaus zaterdag.

In Moskou en Sint-Petersburg zijn de demonstraties zaterdagmiddag om 13 uur van start gegaan. Daar hebben de autoriteiten samenscholingen op de aangekondigde ontmoetingsplaatsen verboden. De Russische autoriteiten waarschuwden iedereen die wie mee wil doen aan de demonstraties voor de "mogelijke negatieve gevolgen". "En ik waarschuw iedereen voor de negatieve gevolgen van niet-deelname aan de bijeenkomsten", reageerde Navalny op Twitter. "Als je thuisblijft, zal de bende van Poetin het land verder verscheuren en je van je toekomst beroven." Navalny werd vanmiddag opgepakt in Moskou.

De anti-corruptie-activist Navalny mocht zich geen kandidaat stellen voor de presidentsverkiezing van maart, waarop Poetin met bijna 77 procent van de stemmen werd herkozen. De baas van het Kremlin is al sinds 2000 aan de macht. Hij legt maandag de eed af voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar.

Het protest onder het motto 'Geen tsaar voor ons!' is niet alleen gericht tegen het langdurige bewind van Poetin, maar ook tegen de corruptie en internetcensuur in Rusland. Maandag kwamen ook al zo'n 8.000 mensen in Moskou op straat om te betogen tegen de blokkade van berichtenapp Telegram.