Nationaal Veiligheidsadviseur VS: 'Bewijs inmenging Rusland is nu onweerlegbaar'

'Zoals u in de aanklacht van de FBI kan zien, is het bewijs nu echt onweerlegbaar, en beschikbaar voor het publiek terwijl dat in het verleden moeilijk was om een aantal redenen', zei HR McMaster. 'Het was technisch moeilijk en ook omdat men zijn capaciteiten op het vlak van inlichtingen niet wil onthullen', aldus de veiligheidsadviseur. 'Maar nu (...) zal het voor iedereen heel duidelijk worden.'

In de Amerikaanse aanklacht worden drie aan Rusland gelieerde bedrijven en dertien Russen beschuldigd van het orkestreren van manipulatie van sociale media om toenmalig presidentskandidaat Donald Trump te promoten. De verdachten wordt samenzwering verweten om de VS te bedriegen en om bank-, identiteits- en andere fraude te plegen. Ze verblijven allemaal in Rusland.

De aanklacht vermeldt uitdrukkelijk dat de beschuldigingen niet op de regering in Moskou slaan. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov wilde niet ingaan op de uitspraken van McMaster. 'Zolang we niet alle feiten hebben, is al de rest geklets', luidde het kort.

Amerikaans president Donald Trump wilde zijn stem wel laten horen. Hij lanceerde een reeks tweets waarin hij onder meer zegt dat er in de aanklacht van de FBI niet staat dat de Russen een invloed hebben gehad op de uitkomst van de verkiezigen.

Deputy A.G. Rod Rosenstein stated at the News Conference: “There is no allegation in the indictment that any American was a knowing participant in this illegal activity. There is no allegation in the indictment that the charged conduct altered the outcome of the 2016 election. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2018

Funny how the Fake News Media doesn’t want to say that the Russian group was formed in 2014, long before my run for President. Maybe they knew I was going to run even though I didn’t know! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2018