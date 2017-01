Namibische bevolkingsgroepen dienen klacht in tegen Duitsland voor vermoedelijke genocide

Twee inheemse bevolkingsgroepen uit Namibië hebben bij een rechtbank in New York een collectieve klacht ingediend tegen Duitsland wegens vermoedelijke genocide tijdens de koloniale periode. De Herero en Nama eisen ook schadevergoeding en vragen dat hun vertegenwoordigers kunnen deelnemen aan onderhandelingen over het onderwerp tussen Duitsland en Namibië.

Berlijn en Windhoek zitten al twee jaar rond de tafel voor de uitwerking van een gemeenschappelijke verklaring waarin Duitsland zich zou verontschuldigen voor de slachtpartijen in zijn voormalige Afrikaanse kolonie, eind 19de - begin 20ste eeuw. Naast de verontschuldigingen zou er een 'Duits-Namibische Toekomststichting' worden opgericht en zou Berlijn bepaalde infrastructuurwerken voor zijn rekening nemen zoals ontziltingsstations voor zeewater.

Maar Berlijn vindt niet dat het schadevergoedingen verschuldigd is. Het verwijst naar de ontwikkelingshulp die het gegeven heeft sinds de onafhankelijkheid van Namibië in 1990. In 2015 heeft de Duitse regering overigens al openlijk gezegd dat hetgeen in 1904-1908 in Namibië gebeurde niets anders was dan volkerenmoord.

Volgens de klacht namen Duitse kolonisten tussen 1885 en 1903 een derde van de gronden van de Herero en Nama in beslag zonder compensatie, en dat met de expliciete goedkeuring van de Duitse autoriteiten. Daarnaast wordt verwezen naar de repressie door Duitsland van volksopstanden in 1904 en 1905. Zo'n 100.000 leden van de Herero en Nama zouden daarbij het leven hebben gelaten. Geschiedkundigen bestempelen de gruwelijkheden in het toenmalige Duits-Zuidwest-Afrika vaak als de eerste genocide van de 20ste eeuw.

