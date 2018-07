Nabestaanden ontgoocheld over slotrapport over verdwenen vlucht MH370

De Boeing 777 was in maart 2014 met 239 mensen aan boord midden in de nacht plots van de radarschermen verdwenen toen het toestel van Kuala Lumpur onderweg was naar Peking. Vermoedelijk is het neergestort. Het wrak ligt wellicht ergens op de bodem van de zuidelijke Indische Oceaan.

De jarenlange zoektocht bleef tot op vandaag zonder enig resultaat. Aan verschillende kusten spoelden in totaal 27 brokstukken aan. Van de inzittenden ontbreekt echter elk spoor. Op basis van de gevonden wrakstukken vermoeden de experten dat het toestel 'waarschijnlijk' uit elkaar is gespat. Maar ze konden niet met zekerheid vaststellen of dit in de lucht is gebeurd of bij de crash op het water.

Hoofdonderzoeker Kok Soo Chon wilde zich niet laten verleiden tot verdere speculaties. In het rapport werd ook geen plausibele verklaring gegeven waarom het toestel midden in de nacht plots van zijn koers is afgeweken en dan nog urenlang is verder gevlogen. Bij gebrek aan bewijs kan geen enkele mogelijkheid uitgesloten worden, klinkt het. En ook: 'De mogelijkheid van een interventie van een derde partij kan ook niet uitgesloten worden'.

Het lot van vlucht MH370 wordt beschouwd als één van de grootste raadsels uit de luchtvaartgeschiedenis. Ondertussen zijn er vele theorieën over wat er kan zijn gebeurd - van een crash door brandstoftekort over een kaping en het neerhalen door de luchtmacht tot een zelfmoordactie van de piloot, die daarbij de overige 238 inzittenden zou omgebracht hebben.

De zelfmoordtheorie werd in de lente aangekaart door een crash-expert uit de Verenigde Staten en kon op veel belangstelling rekenen. Maar volgens het onderzoeksteam zijn er echter geen aanwijzingen voor persoonlijke problemen van de piloot - van psychische noch van financiële aard.