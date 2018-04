Na zestig jaar Castro's op Cuba: een grijze muis aan het roer?

Een Cuba zonder een Castro aan de macht: het is bijna onvoorstelbaar. Alle Cubanen onder de zestig waren nog niet eens geboren toen Fidel en Raúl Castro op 1 januari 1959 aan de macht kwamen. Maar het ongelofelijke heeft zich voltrokken: Raúl treedt af als president van Cuba en nu komt er na 59 jaar en 209 dagen een einde aan de heerschappij van de Castro's. Raúl kwam in 2006 als vicepresident even 'tijdelijk' zijn zieke broer Fidel vervangen, maar is inmiddels al weer bijna twaalf jaar de baas. Formeel is hij president sinds 24 februari 2008. Bij zijn benoeming beloofde hij na maximaal twee termijnen van vijf jaar terug te zullen treden, en hij lijkt nu...