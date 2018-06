Malta stond niet in voor de coördinatie van de reddingsactie en is in dit geval niet de bevoegde autoriteit, want de actie had plaats tussen Libië en Lampedusa, liet een woordvoerder van de Maltese regering vrijdagavond optekenen.

Eerder weigerde ook de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, om het schip toe te laten. Hij vond dat Malta maar zijn havens moest openen. Het was al de tweede keer in twee weken tijd dat Rome een schip met bootvluchtelingen de toegang weigert.