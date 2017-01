N-VA: 'Verhofstadt ligt aan de ketting'

Guy Verhofstadt leek het bij velen verkorven te hebben na de turbulente aanloop naar de voorzittersverkiezingen van het Europees Parlement. Eerst leek het erop dat hij een pact wilde sluiten met de socialistische S&D-fractie, al bestaan er verschillende meningen over wie er nu wie aanzocht. Erger was het geflirt met Beppe Grillo om de parlementsleden van zijn Vijfsterrenbeweging in de liberale ALDE-fractie te loodsen. In de nacht van maandag op dinsdag volgde dan een deal met de EVP van Antonio Tajani, die onder andere door die deal naar het voorzitterschap van het Europese halfrond werd geloodst. Later nam Tajani afstand van bepaalde aspecten van die deal om de steun van de Europese Conservatieven en Hervormers, de fractie van kandidate Helga Stevens (N-VA) te winnen.

...