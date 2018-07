N-VA blij met Duitse uitspraak over Puigdemont

Het Oberlandesgericht in Sleeswijk-Holstein heeft vandaag beslist om Carles Puigdemont aan Madrid over te leveren. Dat gebeurt op vraag van Spanje, waar twee aanklachten lopen tegen de vroegere Catalaanse leider: voor misbruik van overheidsgeld en rebellie. Het Duitse gerecht levert enkel over in het kader van die eerste klacht, en dat is goed nieuws, menen ze bij N-VA.

Delen Voor het eerst doet een rechtbank binnen de EU uitspraak over de aanklacht en het antwoord is voor de Catalanen goed nieuws. Kamerlid Peter Luykx (N-VA)

'Wat wij in deze uitspraak zien, is een overwinning voor het Catalaanse volk en een hart onder de riem van haar vervolgde leiders', zegt Kamerlid Peter Luykx. 'Voor het eerst doet een rechtbank binnen de EU uitspraak over de aanklacht en het antwoord is voor de Catalanen goed nieuws: de beschuldigingen aan het adres van Puigdemont staan niet gelijk aan hoogverraad en de rechter bevestigde dat Puigdemont enkel een referendum wilde houden, niet dat hij de aanstoker van geweld was.'

Puigdemont en zijn Belgische advocaat Paul Bekaert gaan in elk geval wel in beroep tegen zijn overlevering, bevestigde Bekaert vandaag aan persagentschap Belga. Volgens de advocaat uit Tielt moet het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe over drie maanden een uitspraak doen, en blijft Puigdemont tot dan op vrije voeten in Duitsland.