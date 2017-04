Mysterieuze dood waterbeschermer Standing Rock leidt tot speculatie

Het gaat om de 35-jarige Damjan Nedelkovski, oorspronkelijk uit Macedonie afkomstig maar woonachtig in de Californische plaats Glendale. Eind oktober huurde hij een auto in Californie om naar Standing Rock in North Dakota af te reizen (een rit van zo'n 26 uur). Op 28 oktober werd hij in South Dakota aangehouden voor te hard rijden. Hij zei toen tegen de politie op weg te zijn naar de protestkampen bij Standing Rock, die op dat moment hun hoogtijdagen beleefde. Op 29 oktober hoorde zijn familie voor het laatst van hem, zegt de politie. Zijn stiefbroer deed op 16 november aangifte van vermissing bij de politie in Glendale.

