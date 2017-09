Myanmar: Rohingya-rebellen kondigen eenzijdig wapenstilstand af

De wapenstilstand, die vandaag zondag ingaat, moet ervoor zorgen dat de humanitaire crisis in het gebied opgelost geraakt.

Leden van Arsa vielen op 25 augustus verschillende politiekantoren in de regio aan. Daarop namen de ordediensten wraak. Duizenden burgers sloegen op de vlucht. Ongeveer 290.000 dikwijls uitgehongerde mensen zouden de grens met buurland Bangladesh hebben overgestoken. Volgens de Verenigde Naties is er zeker 77 miljoen dollar nodig om de gevluchte burgers in Bangladesh te helpen.

Om de situatie te ontzenuwen hebben de rebellen nu beslist om de wapens voor een maand te laten zwijgen. Ze dringen erop aan dat het regeringsleger hetzelfde doet.

Mijnen

Er heerst veel onduidelijkheid over de situatie in het noordwesten van Myanmar. Terwijl de Rohingya spreken van geweld tegen burgers en platgebrande dorpen, klinkt het bij de regering dat ze enkel strijd levert met 'terroristen'.

De regering verwijt de rebellen dat ze hun eigen dorpen in brand steken, maar de BBC stelde vast dat een boeddhistische groepering brand sticht. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International verwijt het regime van Myanmar dat het mijnen laat leggen langs de grens met Bangladesh. Bangladesh beschuldigt Myanmar ervan dat het mijnen legt rond dorpen.

De internationale gemeenschap dringt er bij premier Aung San Suu Kyi op aan om actie te ondernemen, iets wat de Nobelprijswinnares voor de Vrede vooralsnog niet gedaan heeft.