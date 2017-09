Myanmar 'richt kampen op voor gevluchte Rohingya'

Myanmar zal in het noordwesten van het land kampen op richten voor de honderdduizenden Rohingya die op de vlucht gedreven zijn door aanhoudend geweld. Dat hebben de staatsmedia bekendgemaakt, zo meldt onder andere persagentschap AFP.

Duizenden burgers zijn nog op de vlucht op de wegen en de heuvels in de richting van de grens met Bangladesh. Volgens de Verenigde Naties (VN) ontbreekt het hen aan voedsel en water. De overheid is nu bereid om drie kampen te openen in de provincie Maungdaw, het epicentrum van het geweld.

Het is volgens waarnemers een eerste mogelijke oplossing sinds het conflict 15 dagen geleden losbarstte.

Onderdrukt

De Rohingya, een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar, worden al decennialang onderdrukt. Ze worden door de centrale regering niet beschouwd als een inheemse etnische groep, maar als illegale Bengaalse migranten die geen recht hebben op burgerschap.

De Verenigde Naties trokken vrijdag aan de alarmbel. Sinds 25 augustus zijn volgens de VN al 270.000 Rohingya naar het buurland Bangladesh gevlucht om te ontsnappen aan het geweld in de regio. De onrust was uitgebroken nadat Rohingya-strijders op 25 augustus enkele politiekantoren hadden aangevallen. Het leger voert sindsdien een operatie uit, waarbij volgens journalisten ter plaatse ook op vluchtende burgers wordt gevuurd.

