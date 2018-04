Mueller krijgt groen licht voor aanklacht tegen voormalig Trump-campagneleider Manafort

Manafort had in een tegenreactie op de beschuldigingen tegen hem, een klacht ingediend tegen het ministerie van Justitie en speciaal aanklager Robert Mueller omdat ze volgens hem hun bevoegdheden te buiten gingen.

Paul Manafort, van juni tot augustus 2016 de leider van de verkiezingscampagne van Trump, wordt beschuldigd van tientallen aanklachten in verband met zijn vroegere zaken in Oekraïne, waaronder criminele samenzwering, belastingontduiking en witwassen van geld ter waarde van 30 miljoen dollar.

De aanklachten zijn het resultaat van het onderzoek dat speciaal aanklager Mueller voert naar mogelijke Russische inmenging bij de slag om het Witte Huis. Ze houden evenwel geen verband met de campagne. Daarom diende Manafort in januari een klacht in tegen het ministerie van Justitie en Mueller bij de rechtbank in Washington. De gewezen campagneleider redeneerde dat Mueller zijn boekje te buiten ging door aanklachten te formuleren die niets te maken hebben met het Rusland-onderzoek.

Rechter Amy Berman Jackson gaf hem ongelijk en wees de klacht van Manafort vrijdag af. Het proces tegen Manafort zou in september van start gegaan. Zelf ontkent hij steevast alle beschuldigingen.